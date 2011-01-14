Оглавления для статей

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Закрыт18 заявок332 просмотра

Суть работы такова: я отправляю вам текст, разбитый на статьи по 900-1400 символов. Каждой статье нужно дать более-менее подходящий заголовок. Всего 2100 статей, поэтому нужно 3-4 человека, в зависимости кто сколько возьмёт. Сделать нужно до завтра, до 11-12 часов дня. В заявках желательно оставлять желаемую стоимость за то количество статей, на которое вы претендуете.

14 лет назад
Puhtya
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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