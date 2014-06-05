Нужен грамотный и творческий копирайтер для написания и рерайта (и то и другое) статей для женского сайта. Жду Ваши предложения с примерами работ и расценками.
Перевод фразы на 2 языка
Требуется перевести предложение
"Достаньте через верхнее отверстие аварийный запас спичек и инструкцию по применению."
На английский и немецкий.
Речь идет о походной свече (см http://firehit.eu )
Писать только в личку вебланса или в тендер.
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