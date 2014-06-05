Перевод фразы на 2 языка

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Завершен3 заявки266 просмотров

Требуется перевести предложение

"Достаньте через верхнее отверстие аварийный запас спичек и инструкцию по применению."

На английский и немецкий.

Речь идет о походной свече (см http://firehit.eu )

Писать только в личку вебланса или в тендер.

14 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

Heathen
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
19 отзывов
14 лет назад
$1
1 день
Все прекрасно!
Спасибо. Был рад сотрудничать.
stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$1
1 день
Все отлично!!
Евгений - эрудированный и тактичный заказчик. Вежливое деловое общение,точное задание, своевременная оплата.Рекоменую!

Заявки фрилансеров

Heathen
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
19 отзывов
14 лет назад
stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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