Написание правил форума

Имеется список услуг для физических http://www.ju-ris.ru/services/individual.html и юридических лиц http://www.ju-ris.ru/services/juridical.html. Нужно сделать описание для каждой услуги по аналогии с тем, как это сделано для нескольких из них. Мы как заказчик даем ...