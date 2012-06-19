Сделать буклет.

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт15 заявок267 просмотров

Нужно сделать буклет (дизайн + верстка).

Готовый файл должен быть полностью готов к офсетной печати.

Подробное ТЗ в прикрепленном файле.

Предпочтение будет отдано кандидатам с портфолио.

Любой вариант оплаты (электронные деньги, денежный перевод, наличными при встрече).

Пишите ваши условия и сроки.

13 лет назад
demien
42 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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