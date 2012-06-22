Нарисовать визитку

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Завершен13 заявок149 просмотров

Необходимо нарисовать визитку для таксиста, интересует цена и сроки.

13 лет назад
oleksdanderm
Александр 
58 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Исполнительница попалась очень грамотная, сделала несколько примеров визитки. Работа была качественная, буду рад ещё раз обратиться.
Александр - потрясающий заказчик! Было комфортно вести беседу, вежлив! Оплата была произведена моментально. Рекомендую как надежного заказчика и сама буду очень рада вновь поработать вместе! Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад