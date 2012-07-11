Разработать визитки для фотографа

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен38 заявок309 просмотров

Требуется разработать визитки для фотографа.

Визити нужны для креативной девушки-фотографа http://vk.com/yanafotograf

Визитка с двух сторон, можно и на одной стороне, если поместится

Как таковой идеи пока нет, есть пожелания:

1. Темно-шоколадный фон

2. золой шрифт - винтажный, хорошо читаемый

4. текст:

- Борисевич Яна

- Фотограф

- свадебная, портретная, детская съемки, love story, портфолио, праздники (расположение на ваш выбор, если помещаяется)

5. тел: +7 (921) 771-14-99

6. сайт: fotoyana.su

7. мыло: [email protected]

Будет использоваться бархатный картон+тиснение или ламинирование Имени.

Никаких узоров и цветов, минимализм и лаконичность!

13 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 дня назад
13 лет назад
$20
3 дня
Милена - отличный исполнитель, все быстро и качественно!
Рада сотрудничеству. Четкое ТЗ, оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 дня назад
13 лет назад