Требуется разработать визитки для фотографа.

Визити нужны для креативной девушки-фотографа http://vk.com/yanafotograf

Визитка с двух сторон, можно и на одной стороне, если поместится

Как таковой идеи пока нет, есть пожелания:

1. Темно-шоколадный фон

2. золой шрифт - винтажный, хорошо читаемый

4. текст:

- Борисевич Яна

- Фотограф

- свадебная, портретная, детская съемки, love story, портфолио, праздники (расположение на ваш выбор, если помещаяется)

5. тел: +7 (921) 771-14-99

6. сайт: fotoyana.su

7. мыло: [email protected]

Будет использоваться бархатный картон+тиснение или ламинирование Имени.

Никаких узоров и цветов, минимализм и лаконичность!