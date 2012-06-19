Проект дизайна и макетирования

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт12 заявок164 просмотра

Необходимо выполнить следующий вид работ :

1.Макетирование инструкции по эксплуатации и гарантийный талон .

формат : А4 (2 сгиба)

вид работ : а) Вставка готово логотипа б)Прорисовка (3-4 рисунка ) пользования изделием (Пример в приложении ) .в) Макетирование на основании предоставленной информации .

Вид печати : струйный принтер.

2.Макетирование флаейра

формат: А5

вид работ а) Вставка готово логотипа и фотографий б) Макетирование на основании предоставленной информации Вид печати : струйный принтер.

3.Макетирование обложки коробки

формат : 680*171

а) Вставка готово логотипа

б) Макетирование на основании предоставленной информации Вид печати : струйный принтер.

13 лет назад
dvakiev
53 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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