Требуется разработать визитки! Нужно что в таком стиле(прикрепленный файл)
Проект дизайна и макетирования
Необходимо выполнить следующий вид работ :
1.Макетирование инструкции по эксплуатации и гарантийный талон .
формат : А4 (2 сгиба)
вид работ : а) Вставка готово логотипа б)Прорисовка (3-4 рисунка ) пользования изделием (Пример в приложении ) .в) Макетирование на основании предоставленной информации .
Вид печати : струйный принтер.
2.Макетирование флаейра
формат: А5
вид работ а) Вставка готово логотипа и фотографий б) Макетирование на основании предоставленной информации Вид печати : струйный принтер.
3.Макетирование обложки коробки
формат : 680*171
а) Вставка готово логотипа
б) Макетирование на основании предоставленной информации Вид печати : струйный принтер.
Заявки фрилансеров
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