Нужно красиво оформить надписи (подобрать шрифты)

Добрый день! Ситуация такая - сами плакаты сделаны, но шрифты там условные - надо заменить шрифты, красиво закомпановать надписи + возможно добавить какие то эффекты на шрифты (объем, в виде кнопок и т.д.)...

http://files.mail.ru/qt23xq - вот здесь образцы плакатов с плохим качеством, выбранному исполнителю вышлю оригиналы без текста... подробности по скайпу - nadinnn111- там вам объяснит подробнее. Сделать желательно сегодня!