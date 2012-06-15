Нужно красиво оформить надписи (подобрать шрифты)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт5 заявок194 просмотра

Добрый день! Ситуация такая - сами плакаты сделаны, но шрифты там условные - надо заменить шрифты, красиво закомпановать надписи + возможно добавить какие то эффекты на шрифты (объем, в виде кнопок и т.д.)...

http://files.mail.ru/qt23xq - вот здесь образцы плакатов с плохим качеством, выбранному исполнителю вышлю оригиналы без текста... подробности по скайпу - nadinnn111- там вам объяснит подробнее. Сделать желательно сегодня!

13 лет назад
vitalz
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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