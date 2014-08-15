Для конкурса, проходящего в бывшей усадьбе Голицыных, нужен эскиз страницы в слилистике тех времен. Формат А4 Центральная часть листа чистая - место для заданий Края листа - место для творчества :-)
Доработать визитку
В наличии есть макета визитки. Визитка одностороняя. Надо сделать 2х сторонюю путем перемещения части элементов на тыльную сторону.
Вот подробности
На лицевой стороне остается только лого, название и слоган и все это увеличенного размера. Название и слоган должны быть одного цвета и без градиента
На тыльной стороне имя, фамилия и контакты, новый адрес [email protected]
Контур фона для элементов тыльной стороны зеркально повторяет контур фронтальной
Формат - Corel Draw в кривых. В отдельные слои надо выделить название и слоган с лицевой стороны и все данные с тыльной.
Во вложении макет визитки в ai, есть такой же в Corel Draw, вышлю по требования
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