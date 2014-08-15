Доработать визитку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок265 просмотров

В наличии есть макета визитки. Визитка одностороняя. Надо сделать 2х сторонюю путем перемещения части элементов на тыльную сторону.

Вот подробности

На лицевой стороне остается только лого, название и слоган и все это увеличенного размера. Название и слоган должны быть одного цвета и без градиента

На тыльной стороне имя, фамилия и контакты, новый адрес [email protected]

Контур фона для элементов тыльной стороны зеркально повторяет контур фронтальной

Формат - Corel Draw в кривых. В отдельные слои надо выделить название и слоган с лицевой стороны и все данные с тыльной.

Во вложении макет визитки в ai, есть такой же в Corel Draw, вышлю по требования

13 лет назад
its2b
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

lovingstar
Мила Орис 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Молодец, справилась
Отличный заказчик. Задание формулирует чётко и понятно. Оплата - моментально. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

lovingstar
Мила Орис 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад