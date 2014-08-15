Доработать визитку

В наличии есть макета визитки. Визитка одностороняя. Надо сделать 2х сторонюю путем перемещения части элементов на тыльную сторону.

Вот подробности

На лицевой стороне остается только лого, название и слоган и все это увеличенного размера. Название и слоган должны быть одного цвета и без градиента

На тыльной стороне имя, фамилия и контакты, новый адрес [email protected]

Контур фона для элементов тыльной стороны зеркально повторяет контур фронтальной

Формат - Corel Draw в кривых. В отдельные слои надо выделить название и слоган с лицевой стороны и все данные с тыльной.

Во вложении макет визитки в ai, есть такой же в Corel Draw, вышлю по требования