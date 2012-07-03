Нужно оперативно сделать листовку в стиле как в прикрепленном файле (точный прототип вышлю исполнителю). Все материалы есть.
Макет визитки
Занимаемся легальными, неспам смс рассылками.
Лого: http://www.well39.ru/logo/logov.eps
Визитка одностороняя
Люблю простые визитки. Лого+слоган+минимум текста. все просто и понятно. Например без слова мобильный, если телефон начинается на 8–911 и семь цифр… Зачем писать Электронная почта: [email protected] — если и так понятно что с собачкой это Е-ящик? www.блаюла.ру это явно сайт, а не индекс)
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Михайлов Денис
+7 (4012) 77-12-90
в исходняке предусмотреть возможность исправить имя и телефон. ибо есть еще менеджеры.
Победитель конкурса
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