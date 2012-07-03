Макет визитки

# 1 — $ 25

Занимаемся легальными, неспам смс рассылками.

Лого: http://www.well39.ru/logo/logov.eps

Визитка одностороняя

Люблю простые визитки. Лого+слоган+минимум текста. все просто и понятно. Например без слова мобильный, если телефон начинается на 8–911 и семь цифр… Зачем писать Электронная почта: [email protected] — если и так понятно что с собачкой это Е-ящик? www.блаюла.ру это явно сайт, а не индекс)

разместите:

Михайлов Денис

[email protected]

www.smska39.ru

+7 (4012) 77-12-90

в исходняке предусмотреть возможность исправить имя и телефон. ибо есть еще менеджеры.