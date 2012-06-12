Баннер 1х4 горизонтальный, тема спорта и отдыха

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок162 просмотра

Привет!

дизайн баннера с люверсами 1 на 4 горизонтальный

темного фона, но с яркими оттенками, тема активный экстремальный спорт велики, пляж, плаванье, и отдых, - часы джи шок

логотип наш

шрифт молодежный

текст - логотип джи шок,

Часы для активного спорта и отдыха!

нужно сделать до завтрашнего обеда!спасибо!

13 лет назад
NASIBULLIN
Ильнур 
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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