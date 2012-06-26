Дизайн визитки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен33 заявки228 просмотров

Разработать дизайн визитной карточки.

Подробности на мейл.

13 лет назад
tkaty
39 лет
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Елена, спасибо за работу!
Спасибо за интересный проект! Екатерина-хороший заказчик, четко ставит ТЗ, оплата своевременная. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад