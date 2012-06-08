Возможно я не корректно выражаюсь, т.к. не силен в этом направлении. Нам нужны будут листовки формата А4, сложенные в три раза, с фотографиями блюд которые можно заказать по телефону (японская кухня), ...
Дизайн слайда для презентации
Нужно нарисовать красивый слайд для системы автоматизации учета потребляемых ресурсов в квартире, наподобие системы умного дома (проще)
Требования по качеству работы – выше среднего.
Подробнее в аську 423117008
Заявки фрилансеров
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