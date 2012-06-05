Дизайн брошюры

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт20 заявок262 просмотра

указывайте цену и срок.

стильно и чисто. техдизайн.

один разворот = 4 странички.

фирм. стиль есть. краткое тз и сетка - есть.

+ надо будет подретушировать 12 небольших фото

+оттехдизайнить кирпич.

13 лет назад
webins
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров