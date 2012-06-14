Дизайн карты скидок

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен12 заявок1312 просмотров
#1$20

Нужен диз карты скидок для турфирмы в Калининграде: http://www.well39.ru

Односторонняя.

Разместите на карте информацию:

Лого + однозначно понималось, что это турфирма

www.well39.ru

(4012) 90-13-74

3%

Слоган: Только выгодные туры/Выгодные туры/У нас всегда выгодно...

Номер карты.

Лого, большие тифки:

http://www.well39.ru/logo/1.tif

http://www.well39.ru/logo/2.tif

137 мб в сумме.

Визитки такие: http://www.weblancer.net/files/projects/3522/352283/works/267620.jpg

Исходняк визитки 14mb : http://www.well39.ru/logo/01.zip

13 лет назад
yarik_39
Ярослав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

olvares1987
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
#1
Сделано на 10 из 10
Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

olvares1987
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
#1