Сверстать макет визитной карточки

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Завершен11 заявок201 просмотр

Нужно сделать макет визитки для интернет аптеки. Чернобелая. Размер немного не стандартный - 90x55

Подробное ТЗ в приложение

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13 лет назад
gtonik
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

falca
45 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

falca
45 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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