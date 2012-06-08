Приватно для Бритова Елена (elka_design)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка134 просмотра

Флаер.

13 лет назад
r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$30
2 дня
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо за проект, всё как всегда отлично. Буду рада еще не раз поработать с Вами:)

Заявки фрилансеров

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад