Дизайн и верстка каталога

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт19 заявок271 просмотр

Необходимо разработать дизайн и сверстать каталог.

Бриф в приложении.

Минимальный перечень позиций для каталога и последний неудачный опыт с ним смотреть тут: http://narod.ru/disk/52037568001.e985f0b609ccda3aee1dcea5202b78ea/%D0%BC2.pdf.html

Логотипы будут доступны по запросу.

Бюджет за дизайн, цену верстки прошу указать в заявке.

13 лет назад
ninurta
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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