Дизайн обложки журнала + страницы

Доброго времени суток Уважаемые веблансеры.

Мне нужно разработать дизайн бизнес-журнала-визитки.

Журнал не периодичный, а визиточно-информационный, одноразовый, печататься будет на глаянцевой бумаге. Там будет информация о тренинговой компании, о ведущем преподавателе этой компании и его тренингах. Акцент журнала именно на этого преподавателя.

Информация о тренере и тренинговой компании будет в начале журнала. Потом будут чередоваться тренинги, их описание с фотографиями и отзывы выпускников.

Нужно сделать красивую обложку и внутренний дизайн и верстку журнала (фон, где будут заголовки, где текст, где будут картинки и т.д.). А все тексты и всю информацию я сам повставляю и распределю как надо.

1) Обложка спереди и сзади

2) 1-2 страница - информация о компании и тренере

3) 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 страница - информация о тренингах (по 2 страницы на тренинг)

Имею бюджет на это только 30WMZ

За день если будет готово - очень буду благодарен.

Жду предложений

С Уважением

Виталий

icq: 359554227

magent: [email protected]