Готовится к печати книга "Правдивые истории из жизни растамана", иллюстрирование на стадии завершения, текст вбит, нужно толковая вёрстка, макет тут http://weedy.be/895-truestrory
Дизайн обложки журнала + страницы
Доброго времени суток Уважаемые веблансеры.
Мне нужно разработать дизайн бизнес-журнала-визитки.
Журнал не периодичный, а визиточно-информационный, одноразовый, печататься будет на глаянцевой бумаге. Там будет информация о тренинговой компании, о ведущем преподавателе этой компании и его тренингах. Акцент журнала именно на этого преподавателя.
Информация о тренере и тренинговой компании будет в начале журнала. Потом будут чередоваться тренинги, их описание с фотографиями и отзывы выпускников.
Нужно сделать красивую обложку и внутренний дизайн и верстку журнала (фон, где будут заголовки, где текст, где будут картинки и т.д.). А все тексты и всю информацию я сам повставляю и распределю как надо.
1) Обложка спереди и сзади
2) 1-2 страница - информация о компании и тренере
3) 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 страница - информация о тренингах (по 2 страницы на тренинг)
Имею бюджет на это только 30WMZ
За день если будет готово - очень буду благодарен.
Жду предложений
С Уважением
Виталий
icq: 359554227
magent: [email protected]
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