Дизайн обложки журнала + страницы

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки199 просмотров

Доброго времени суток Уважаемые веблансеры.

Мне нужно разработать дизайн бизнес-журнала-визитки.

Журнал не периодичный, а визиточно-информационный, одноразовый, печататься будет на глаянцевой бумаге. Там будет информация о тренинговой компании, о ведущем преподавателе этой компании и его тренингах. Акцент журнала именно на этого преподавателя.

Информация о тренере и тренинговой компании будет в начале журнала. Потом будут чередоваться тренинги, их описание с фотографиями и отзывы выпускников.

Нужно сделать красивую обложку и внутренний дизайн и верстку журнала (фон, где будут заголовки, где текст, где будут картинки и т.д.). А все тексты и всю информацию я сам повставляю и распределю как надо.

1) Обложка спереди и сзади

2) 1-2 страница - информация о компании и тренере

3) 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 страница - информация о тренингах (по 2 страницы на тренинг)

Имею бюджет на это только 30WMZ

За день если будет готово - очень буду благодарен.

Жду предложений

С Уважением

Виталий

icq: 359554227

magent: [email protected]

13 лет назад
mr-diamant
Виталий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Lizy
32 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Спасибо Ксения за быстро сделанную работу. Дизайн понравился. Удачи в работе!
Отличный заказчик и просто приятный человек. С проектом проблем не возникло, оплата сразу + плюс помощь по выполнению. Очень приятно было общаться и работать. Удачи вам с вашими будущими проектами.)

Заявки фрилансеров

Lizy
32 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад