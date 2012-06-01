Верстка буклета для печати

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Закрыт20 заявок179 просмотров

Верстка буклета (листовки), размер 150х130мм

Гамма: преобладание желтых и фиолетовых цветов+ черный

Срок:1-3 дня

Подробности в лс

13 лет назад
arturRAJ
Артур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров