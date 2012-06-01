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Верстка буклета для печати
Верстка буклета (листовки), размер 150х130мм
Гамма: преобладание желтых и фиолетовых цветов+ черный
Срок:1-3 дня
Подробности в лс
Заявки фрилансеров
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