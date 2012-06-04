Книга "Истории из жизни растамана", вёрстка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт10 заявок195 просмотров

Готовится к печати книга "Правдивые истории из жизни растамана", иллюстрирование на стадии завершения, текст вбит, нужно толковая вёрстка, макет тут http://weedy.be/895-truestrory

13 лет назад
weedy71
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12 лет назад

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