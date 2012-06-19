Дизайн флаера

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Завершен39 заявок338 просмотров

Турфирма: http://www.well39.ru

Флаер односторонний. 110х220 мм, А6

Разместить:

лого + однозначное понимание того, что мы турфирма, т.е. подпись: Турфирма)

www.well39.ru

(4012) 90–13–74

Слоган: Только выгодные туры

Принеси флаер и получи бонусов на 2000р

флаер разбит на 3 части:

1) Контакты, лого, сайт, телефон, слоган

2 и 3 — что мы предлагаем:

2) семейный, пляжный отдых: выгодные туры в турцию, египет, тунис, испанию, грецию, Вылеты из Калининграда (можно, например, облаком тегов)

3) эксклюзив: рыбалка на пираний, праздники с племенем майя, серфинг туры, сафари в Африке, свадебные церемонии на островах

Лого, большие тифки:

http://www.well39.ru/logo/1.tif

http://www.well39.ru/logo/2.tif

обязательно укажите цену.

13 лет назад
yarik_39
Ярослав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$20
1 день
+1 отзывам сделал быстрее чем я заказал)
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Оплата в срок....

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
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