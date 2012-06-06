Тема: биоинформатика. Ключевые слова: геном, анализ данных, вычислительная молекулярная биология. Футболка двухсторонняя, вектор. Цвет любой. Для студентов. Бюджет обсуждаем, так как вообще не представляю сколько стоят подобные вещи.
Дизайн печатного каталога художников
Необходимо разработать дизайн печатного каталога художников arts.in.ua.
Подробнее про сам каталог arts.in.ua/news/1161/
Прошу подавать заявки только тех кандидатов у кого есть опыт разработки личных и сборных каталогов художников.
К заявке прилагайте ссылки на подобные реализованные проекты.
Заявки фрилансеров
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