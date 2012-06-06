Дизайн печатного каталога художников

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Закрыт6 заявок224 просмотра

Необходимо разработать дизайн печатного каталога художников arts.in.ua.

Подробнее про сам каталог arts.in.ua/news/1161/

Прошу подавать заявки только тех кандидатов у кого есть опыт разработки личных и сборных каталогов художников.

К заявке прилагайте ссылки на подобные реализованные проекты.

13 лет назад
render
Степан 
37 лет
21 год в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов

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Нет заявок фрилансеров