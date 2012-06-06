Дизайн футболки (биоинформатика)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт10 заявок188 просмотров

Тема: биоинформатика.

Ключевые слова: геном, анализ данных, вычислительная молекулярная биология.

Футболка двухсторонняя, вектор. Цвет любой.

Для студентов.

Бюджет обсуждаем, так как вообще не представляю сколько стоят подобные вещи.

13 лет назад
vyahhi
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад