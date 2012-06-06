Дизайн футболки (биоинформатика)

Доброго времени суток Уважаемые веблансеры. Мне нужно разработать дизайн бизнес-журнала-визитки. Журнал не периодичный, а визиточно-информационный, одноразовый, печататься будет на глаянцевой бумаге. Там будет информация о тренинговой компании, о ведущем преподавателе этой ...