На основе имеющихся материалов сделать две визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен16 заявок233 просмотра

На основе имеющегося дизайна для сайта и пробного варианта визитки, необходимо сделать два вида визиток для печати:

1) общая визитка для компании(двухсторонняя)

2) персональная визитка для сотрудников(односторонняя)

На визитках необходимо использовать узор(не путайте с фоном), как на образце(возможно использовать похожий), в кривых его нет(все исходники в psd)

Логотип - текстовый(как на дизайне сайта)

Макет сдается в формате .ai только с векторными изображениями!

Более подробное ТЗ и исходники образцов предоставлю исполнителю. Все права на дизайн и исходники передаются заказчику!

13 лет назад
sirok
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$40
2 дня
Соблюдение сроков, понимание задачи и главное желание сделать хорошо. Остался очень доволен сотрудничеством. Планирую и в дальнейшем работать с Аллой.
С Александром работала впервые. Нашим сотрудничеством довольна. Задание формулируется четко, приветствуется инициатива, оплата своевременная и в полном объеме — всё что нужно для нормальной работы. Наилучшие рекомендации заказчику! И надеюсь на другие возможные предложения. )) С уважением, Алла.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад