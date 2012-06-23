На основе имеющихся материалов сделать две визитки

На основе имеющегося дизайна для сайта и пробного варианта визитки, необходимо сделать два вида визиток для печати:

1) общая визитка для компании(двухсторонняя)

2) персональная визитка для сотрудников(односторонняя)

На визитках необходимо использовать узор(не путайте с фоном), как на образце(возможно использовать похожий), в кривых его нет(все исходники в psd)

Логотип - текстовый(как на дизайне сайта)

Макет сдается в формате .ai только с векторными изображениями!

Более подробное ТЗ и исходники образцов предоставлю исполнителю. Все права на дизайн и исходники передаются заказчику!