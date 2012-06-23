Необходимо разработать дизайн печатного каталога художников arts.in.ua. Подробнее про сам каталог arts.in.ua/news/1161/ Прошу подавать заявки только тех кандидатов у кого есть опыт разработки личных и сборных каталогов художников. ...
На основе имеющихся материалов сделать две визитки
На основе имеющегося дизайна для сайта и пробного варианта визитки, необходимо сделать два вида визиток для печати:
1) общая визитка для компании(двухсторонняя)
2) персональная визитка для сотрудников(односторонняя)
На визитках необходимо использовать узор(не путайте с фоном), как на образце(возможно использовать похожий), в кривых его нет(все исходники в psd)
Логотип - текстовый(как на дизайне сайта)
Макет сдается в формате .ai только с векторными изображениями!
Более подробное ТЗ и исходники образцов предоставлю исполнителю. Все права на дизайн и исходники передаются заказчику!
Выбранный исполнитель
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