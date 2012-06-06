Требуется разработка дизайна рекламного макета, размером 10х6 см. ICQ 237-584-677
Макет для печати на продукции
нужно разработать макет (из иеющихся материалов:лого, фон, картинки) для печати на виниловой пленке с последующим нанесением на оборудование.
Заявки фрилансеров
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