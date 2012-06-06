Макет для печати на продукции

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт11 заявок193 просмотра

нужно разработать макет (из иеющихся материалов:лого, фон, картинки) для печати на виниловой пленке с последующим нанесением на оборудование.

13 лет назад
redkit
Иван 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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