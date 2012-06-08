Требуется шаблон дизайна листовок для типографии

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт18 заявок195 просмотров

Возможно я не корректно выражаюсь, т.к. не силен в этом направлении.

Нам нужны будут листовки формата А4, сложенные в три раза, с фотографиями блюд которые можно заказать по телефону (японская кухня), + информация о доставке, телефон и т.п.

Отпечатывать будем в типографии, однако у них есть какие то требования, вы должны их знать и если что то не подойдет доработать.

Уточняющие вопросы можно в ЛС.

Пишите пожалуйста те, у кого есть реальный опыт работы в этом направлении.

13 лет назад
SmirnovPK
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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