Требуется шаблон дизайна листовок для типографии

Возможно я не корректно выражаюсь, т.к. не силен в этом направлении.

Нам нужны будут листовки формата А4, сложенные в три раза, с фотографиями блюд которые можно заказать по телефону (японская кухня), + информация о доставке, телефон и т.п.

Отпечатывать будем в типографии, однако у них есть какие то требования, вы должны их знать и если что то не подойдет доработать.

Уточняющие вопросы можно в ЛС.

Пишите пожалуйста те, у кого есть реальный опыт работы в этом направлении.