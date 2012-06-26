Сверстать буклет

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен19 заявок182 просмотра

Необходимо сверстать буклет А4 двухсторонний по типу подобного буклета.

Подробности на мейл.

13 лет назад
tkaty
39 лет
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mizeri07
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
63 отзыва
13 лет назад
$40
2 дня
Екатерина разработала в короткие сроки дизайн буклета, точно подхватила идею и реализовала поставленную задачу. Спасибо за работу!
Благодарю за проект и своевременную оплату. Рекомендую Екатерину как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

mizeri07
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
63 отзыва
13 лет назад