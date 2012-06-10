Карта Украины для последующей HTML-разметки

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Завершен2 заявки111 просмотров

Здравствуйте.

Требуется нарисовать очень красивую карту Украины с разграниченными регионами. Карта нужна для последующей HTML разметки.

Пример карты: slando.ua

Как возможный вариант, взять существующую карту с slando.ua, изменив очертания границ так, чтобы не обвинили в плагиате.

Главное, сделать это очень красиво:)

Размер карты: 400х280 px.

HTML
13 лет назад
yurec2073
Юрий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Быстро и качественно. Приятно работать даже такому привередливому заказчику как я) Рекомендую!
Хорошо поработали, спасибо. Задача поставлена четко, оплата мгновенная. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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