Разработать макет плаката формата А1

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен29 заявок212 просмотров

Материалы все есть, нужно красиво их совместить на плакате, представив несколько вариантов.

13 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Natashenzia
Наталия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 отзывов(-1)
13 лет назад
$30
1 день
+
Проект состоялся. Благодарю за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Natashenzia
Наталия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 отзывов(-1)
13 лет назад

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