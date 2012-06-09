Здравствуйте. Требуется нарисовать очень красивую карту Украины с разграниченными регионами. Карта нужна для последующей HTML разметки. Пример карты: slando.ua Как возможный вариант, взять существующую карту с slando.ua, изменив очертания границ ...
Дизайн рекламной "открытки"
Размер 13 х 26,5 см вертикальная, двухсторонняя, полноцветная.
Необходимо создать дизайн подходящий такому описанию:
Представьте - Вы прилетаете отдыхать на замечательный тропический остров Самуи, Таиланд. В аэропорту, в зоне получения багажа, расположены стойки с рекламными "открытками" (изготавливаются на очень плотной бумаге и похожи на открытку). Язык для надписей - преимущественно русский (создается для русско-говорящих туристов). В ячейках видна только верхняя часть. Создаваемая открытка должна быть такой, что Вам ее ЗАХОТЕЛОСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЗЯТЬ.
Далее Вы видите рекламную информацию размещенную с двух сторон. На лицевой стороне речь идет об ювелирной фабрике. В салоне представлены изделия содержащие разноцветные цветные драгоценные и полудрагоценные камни, а так же жемчуг. Так же эти камни и жемчужины доступны и в отдельности. С обратной стороны реклама постельных принадлежностей из 100% натурального латекса (Latex) высочайшего качества. Имеется информация: подушки от 1888 бат; матрацы от 5888 бат (тексты можно добавлять на Ваше усмотрение).
Следующая информация относится к обоим сторонам:
- бесплатный трансфер в обе стороны;
- лучшие цены и обслуживание на острове;
- гибкая система скидок;
- доставка покупок по острову и до дома;
- тел.: 08 396 804 24 - мы говорим по русски.
После ознакомления с информацией Вам не только не захотелось поставить ее обратно (или выкинуть), но появилось уверенное желание воспользоваться данными предложениями.
P.S. это моя первая заявка, может она не очень корректна.
Выбранный исполнитель
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