Приватный проект для Бритовой Елены (elka_design)

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт1 заявка158 просмотров

Рекламный плакат А3.

13 лет назад
AndyCall
Андрей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$70
3 дня

Заявки фрилансеров

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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