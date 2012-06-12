Дизайн флаера

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Завершен20 заявок182 просмотра

Нужен эффектный дизайн флаера с информацией об акции "Получи автомобиль в подарок!"

13 лет назад
gfwfy
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

taurusus
Роман 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Оперативно и качественно. Спасибо!
Объяснил все подробно.Поэтому работа была выполнена быстро.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

taurusus
Роман 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад