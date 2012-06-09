Листовка (формат А5)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт21 заявка174 просмотра

Необходимо создание позитивной)) листовки по проходящей в магазине акции (строительные материалы)

13 лет назад
stkomplekt
Дарья 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров