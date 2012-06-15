Обложка для книги

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Завершен15 заявок249 просмотров

Книга историческая (казачество, советская власть, ВОВ, фамилии погибших, расстрелянных)

фронтальная:

Имеется обязательное условия присутствия на обложке 2-х фото (имеются только будучи вставленными в вордовский документ) и надписи "Книга памяти"

тыльная: в одном стиле.

Размер: 304х220мм + по 15мм с каждой стороны- тех.запас под заворот.

13 лет назад
r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Roscherk17
Елена 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
24 дня назад
13 лет назад
$15
2 дня
Быстро, качественно, спасибо!
Отлично поработали! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Roscherk17
Елена 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
24 дня назад
13 лет назад