Необходимо создание позитивной)) листовки по проходящей в магазине акции (строительные материалы)
Дизайн листовки
Дизайн листовки
Всем доброго времени суток.
Необходимо сделать дизайн листовки А6 двухцветной.
Тематика Веломатсерская, магазин велосипедов, сноубордов, кайтов скейтов.
Текст должен быть :
Веломастерская
Ремонт от 50 руб.
Гарантия на ремонт
Скидки и бонусы постоянным клиентам
Регулировка скоростей
Настройка тормозов
Исправление "восьмерки"
Полное ТО и переборка велосипеда
Замена тросиков и рубашек
Сборка вилок и другое..
Звоните:
Мастеркая CRAIL.RU
Приложил макет дизайна сайта, стиль или цвета можно взять оттуда попоробовать.
Стоимость 200р.
Заявки фрилансеров
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