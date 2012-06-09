Дизайн листовки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт8 заявок195 просмотров

Дизайн листовки

Всем доброго времени суток.

Необходимо сделать дизайн листовки А6 двухцветной.

Тематика Веломатсерская, магазин велосипедов, сноубордов, кайтов скейтов.

Текст должен быть :

Веломастерская

Ремонт от 50 руб.

Гарантия на ремонт

Скидки и бонусы постоянным клиентам

Регулировка скоростей

Настройка тормозов

Исправление "восьмерки"

Полное ТО и переборка велосипеда

Замена тросиков и рубашек

Сборка вилок и другое..

Звоните:

Мастеркая CRAIL.RU

Приложил макет дизайна сайта, стиль или цвета можно взять оттуда попоробовать.

Стоимость 200р.

13 лет назад
crail
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров