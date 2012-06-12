Дизайн вмзитки и дисконтной карты

Добрый день.

Необходимо сделать дизайн для визитки и дисконтной карты.

Веломастерской и магазина экстремальных товаров в одном лице.

Визитка:

Должна содержать телефон.

Текст: Веломастерская Crail

CRAILRU

Г.Раменское, ул.Михалевича, д.3

e-mail:

crail.ru

Примерно так.

По дисконтной карте:

Карта будет цветная двусторонняя.

Думаю должен быть какойто минималистичный дизайн(возможные примеры приложил)

Карта должна предоставлять скидку 5%.

Мастерсrкая Crail

Наслаждайтесь свободой движения

Телефон.

Сайт: crail.u

Адрес : г.Раменское, ул.Михалевича, д.3

Возможно так а на другой стороне:

CRAIL.ru

Магазин экстремальных товаров

Велосипеды, скейты, сноуборды, кайты.

Телефон

Лого.

Макет сайта и лого так же приложил.