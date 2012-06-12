Дизайн листовки Всем доброго времени суток. Необходимо сделать дизайн листовки А6 двухцветной. Тематика Веломатсерская, магазин велосипедов, сноубордов, кайтов скейтов. Текст должен быть : Веломастерская Ремонт ...
Дизайн вмзитки и дисконтной карты
Добрый день.
Необходимо сделать дизайн для визитки и дисконтной карты.
Веломастерской и магазина экстремальных товаров в одном лице.
Визитка:
Должна содержать телефон.
Текст: Веломастерская Crail
CRAILRU
Г.Раменское, ул.Михалевича, д.3
e-mail:
Примерно так.
По дисконтной карте:
Карта будет цветная двусторонняя.
Думаю должен быть какойто минималистичный дизайн(возможные примеры приложил)
Карта должна предоставлять скидку 5%.
Мастерсrкая Crail
Наслаждайтесь свободой движения
Телефон.
Сайт: crail.u
Адрес : г.Раменское, ул.Михалевича, д.3
Возможно так а на другой стороне:
Магазин экстремальных товаров
Велосипеды, скейты, сноуборды, кайты.
Телефон
Лого.
Макет сайта и лого так же приложил.
Выбранный исполнитель
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