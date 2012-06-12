Cоздание журнала в формате PDF

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт18 заявок219 просмотров

Требуется специалист для создания небольшого ежемесячного электронного журнала в формате pdf.

Необходимо верстать и обрабатывать информацию.

Пишите ваши предложения с ценами в проект.

13 лет назад
BayTura
Ильшат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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