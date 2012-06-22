Сделать эскиз страницы в стилистике "18-го века"

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Завершен6 заявок183 просмотра

Для конкурса, проходящего в бывшей усадьбе Голицыных, нужен эскиз страницы в слилистике тех времен.

Формат А4

Центральная часть листа чистая - место для заданий

Края листа - место для творчества :-)

13 лет назад
dkorovin
Дмитрий 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$32
7 дней
Человек назвавшийся художником или дизайнером должен уметь рисовать "руками", это мое твердое мнение. И в этом небольшом проекте Татьяна укрепила мое мнение - нарисованный ею от руки в карандаше эскиз получился очень оригинально и хорошо подчеркивая тему Кузьминского парка.
Благодарю вас Дмитрий. За прекрасное сотрудничество и доверие. Побольше таких замечательных заказчиков.

Заявки фрилансеров

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад