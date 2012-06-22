Сделать эскиз страницы в стилистике "18-го века"

Человек назвавшийся художником или дизайнером должен уметь рисовать "руками", это мое твердое мнение. И в этом небольшом проекте Татьяна укрепила мое мнение - нарисованный ею от руки в карандаше эскиз получился очень оригинально и хорошо подчеркивая тему Кузьминского парка.