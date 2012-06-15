Дизайн рекламной вкладки

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Закрыт12 заявок167 просмотров

Разработать дизайн рекламной вкладки в каталог размером 29,7 см на 21 см. Идеи нету. Креативность и большой опыт необходимы для выполнения этой работы.

13 лет назад
vvv4511
Петр 
79 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров