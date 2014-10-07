СРОЧНО!!!!! 1. Дизайн паспорта выпускника (Компании 18 лет) на базе российского паспорта. Без фотографии, без персонификации, под цифровую печать (вариант обложки под тиснение - на ней лого компании вместо российского герба). Текст паспорта немного ...
Дизайн визитки Casio G-Shock
Дизайн визитки интернет магазина www.casiogshcok.ru
Продажа часов Casio G-Shock
На визитке должны присутствовать логотип G-Shock, адрес сайта www.casiogshock.ru, телефон +7 495 542-84-86
Цвета:
- черный
- белый
- красный
Победитель конкурса
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