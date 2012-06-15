Занимаемся легальными, неспам смс рассылками. Лого: http://www.well39.ru/logo/logov.eps Визитка одностороняя Люблю простые визитки. Лого+слоган+минимум текста. все просто и понятно. Например без слова мобильный, если телефон начинается на 8–911 и семь цифр… ...