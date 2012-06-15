В наличии есть макета визитки. Визитка одностороняя. Надо сделать 2х сторонюю путем перемещения части элементов на тыльную сторону. Вот подробности На лицевой стороне остается только ...
Визитка
Привет!
Надо сделать визитку для парикмахера-универсала. Формат AI.
Все данные отправлю исполнителю.
Выбранный исполнитель
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