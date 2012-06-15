Визитка

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Завершен17 заявок207 просмотров

Привет!

Надо сделать визитку для парикмахера-универсала. Формат AI.

Все данные отправлю исполнителю.

13 лет назад
Natakovaleva
Наталья 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Tvit
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель! Работа была выполнена качественно, быстро и строго по ТЗ.
Отличный заказчик.Четкое ТЗ, Оплата моментальная.

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Tvit
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14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
13 лет назад

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