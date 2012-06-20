Дизайн корпоративного шуточного паспорта

СРОЧНО!!!!!

1. Дизайн паспорта выпускника (Компании 18 лет) на базе российского паспорта. Без фотографии, без персонификации, под цифровую печать (вариант обложки под тиснение - на ней лого компании вместо российского герба). Текст паспорта немного изменён, место под фотографию в 1,5 раза увеличено под вклейку. Всё довольно просто, нужно стилизовать.

2. Простейший дизайн карты, рубашка которой - лого продукта Компании на сиреневом фоне, на лицевой стороне - 9 картинок (Камень, Ножницы, Бумага, 5 букв и Джокер - лого продукта компании)