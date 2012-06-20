Дизайн корпоративного шуточного паспорта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен4 заявки201 просмотр

СРОЧНО!!!!!

1. Дизайн паспорта выпускника (Компании 18 лет) на базе российского паспорта. Без фотографии, без персонификации, под цифровую печать (вариант обложки под тиснение - на ней лого компании вместо российского герба). Текст паспорта немного изменён, место под фотографию в 1,5 раза увеличено под вклейку. Всё довольно просто, нужно стилизовать.

2. Простейший дизайн карты, рубашка которой - лого продукта Компании на сиреневом фоне, на лицевой стороне - 9 картинок (Камень, Ножницы, Бумага, 5 букв и Джокер - лого продукта компании)

13 лет назад
swift2011
Глеб 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Magic_Mist
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Заказ выполнила в срок, качественно. Человек понимающий и гибкий. Работать комфортно.

Заявки фрилансеров

Magic_Mist
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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