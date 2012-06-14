Подготовить визитку для печати

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт10 заявок197 просмотров

Нужно подготовить визитку для печати стандартного размера (90х50mm), 300dpi, CMYK в формате tiff (сделать вариант со слоями и все в одном слое).

Необходимо предусмотреть по 5 мм вокруг с фоном (то есть каждя сторона на 5мм больше), чтобы при печати не было белых краев.

Дизайн визитки разрабатывать не нужно, он уже придуман и прорисован.

Вознаграждение за проделанную работу 250 руб.

13 лет назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Визитка

    Привет! Надо сделать визитку для парикмахера-универсала. Формат AI. Все данные отправлю исполнителю.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработать визитку

    $50

    В наличии есть макета визитки. Визитка одностороняя. Надо сделать 2х сторонюю путем перемещения части элементов на тыльную сторону. Вот подробности На лицевой стороне остается только ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать эскиз страницы в стилистике "18-го века"

    Для конкурса, проходящего в бывшей усадьбе Голицыных, нужен эскиз страницы в слилистике тех времен. Формат А4 Центральная часть листа чистая - место для заданий Края листа - место для творчества :-)

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Макет визитки

    $25

    Занимаемся легальными, неспам смс рассылками. Лого: http://www.well39.ru/logo/logov.eps Визитка одностороняя Люблю простые визитки. Лого+слоган+минимум текста. все просто и понятно. Например без слова мобильный, если телефон начинается на 8–911 и семь цифр… ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Cоздание журнала в формате PDF

    Требуется специалист для создания небольшого ежемесячного электронного журнала в формате pdf. Необходимо верстать и обрабатывать информацию. Пишите ваши предложения с ценами в проект.

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн вмзитки и дисконтной карты

    $50

    Добрый день. Необходимо сделать дизайн для визитки и дисконтной карты. Веломастерской и магазина экстремальных товаров в одном лице. Визитка: Должна содержать телефон. Текст: Веломастерская Crail CRAILRU ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн листовки

    $50

    Дизайн листовки Всем доброго времени суток. Необходимо сделать дизайн листовки А6 двухцветной. Тематика Веломатсерская, магазин велосипедов, сноубордов, кайтов скейтов. Текст должен быть : Веломастерская Ремонт ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад