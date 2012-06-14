Нужно подготовить визитку для печати стандартного размера (90х50mm), 300dpi, CMYK в формате tiff (сделать вариант со слоями и все в одном слое).

Необходимо предусмотреть по 5 мм вокруг с фоном (то есть каждя сторона на 5мм больше), чтобы при печати не было белых краев.

Дизайн визитки разрабатывать не нужно, он уже придуман и прорисован.

Вознаграждение за проделанную работу 250 руб.