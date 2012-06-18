Создание плаката-рекламы ванны "Голубая лагуна"

Здравствуйте!

Придумать плакат-рекламу фирмы "Аквакомфорта".

Приложила файл-образец...текст,телефон,сумма,и логотип фирмы Аквакомфорт - все как там должно отображаться.

Как Вы и поняли продаем ванну "Голубая лагуна"...обязательно нужно такую ванну вставить и отобразить не другую,не белую.

Сделать нужно лучше,чем эта реклама и обратите внимание что печать будет в журнале (матовая печать).

Формат А4 горизонтальная

(логотип фирмы аквакомфорта не менять,нужно сделать таким же)

Основное правило и требование стильно,лаконично и чтобы можно посмотреть и купить,чтобы все читалось и просматривалось.

Оплату подниму,если будет отличный плакат и мне очень понравится!!