Создание плаката-рекламы ванны "Голубая лагуна"

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен4 заявки220 просмотров

Здравствуйте!

Придумать плакат-рекламу фирмы "Аквакомфорта".

Приложила файл-образец...текст,телефон,сумма,и логотип фирмы Аквакомфорт - все как там должно отображаться.

Как Вы и поняли продаем ванну "Голубая лагуна"...обязательно нужно такую ванну вставить и отобразить не другую,не белую.

Сделать нужно лучше,чем эта реклама и обратите внимание что печать будет в журнале (матовая печать).

Формат А4 горизонтальная

(логотип фирмы аквакомфорта не менять,нужно сделать таким же)

Основное правило и требование стильно,лаконично и чтобы можно посмотреть и купить,чтобы все читалось и просматривалось.

Оплату подниму,если будет отличный плакат и мне очень понравится!!

13 лет назад
kataika
34 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
13 лет назад
$10
1 день
Первый заказ у меня на этом сайте.Я очень довольна проделанной работой,быстро-лаконично и просто) Буду рада сотрудничеству)
Спасибо за проект и за приятное общение, оплата сразу же, желаю дальнейшего роста на сервисе.

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
13 лет назад

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