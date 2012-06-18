Разработка с нуля оформления обложки, вкладыша, флаера, постера для диска с записью фильма, сериала и тп. Примеры работ на сайте http://www.customdvdcovers.ru
Создание плаката-рекламы ванны "Голубая лагуна"
Здравствуйте!
Придумать плакат-рекламу фирмы "Аквакомфорта".
Приложила файл-образец...текст,телефон,сумма,и логотип фирмы Аквакомфорт - все как там должно отображаться.
Как Вы и поняли продаем ванну "Голубая лагуна"...обязательно нужно такую ванну вставить и отобразить не другую,не белую.
Сделать нужно лучше,чем эта реклама и обратите внимание что печать будет в журнале (матовая печать).
Формат А4 горизонтальная
(логотип фирмы аквакомфорта не менять,нужно сделать таким же)
Основное правило и требование стильно,лаконично и чтобы можно посмотреть и купить,чтобы все читалось и просматривалось.
Оплату подниму,если будет отличный плакат и мне очень понравится!!
Выбранный исполнитель
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