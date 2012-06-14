Дизайн обложек к фильмам, сериалам

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  2. Верстка полиграфии
Закрыт12 заявок248 просмотров

Разработка с нуля оформления обложки, вкладыша, флаера, постера для диска с записью фильма, сериала и тп. Примеры работ на сайте http://www.customdvdcovers.ru

13 лет назад
customdvdcovers
Никифоров 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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