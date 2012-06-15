Разработать дизайн рекламной вкладки в каталог размером 29,7 см на 21 см. Идеи нету. Креативность и большой опыт необходимы для выполнения этой работы.
Верстка пакета
Требуется сверстать дизайн для пакетов.
Что должно быть:
1. Название. "Декоративные отделочные панели для внутренней и наружной отделки
2. Логотип
3. Иконки + описание
(иконка) - негорючие
(иконка) - влагостойкие
(иконка) - легкие и прочные
4. Контактная информация
*использовать шрифт century ghotic
Во вложении логотип + пример флаера
Заявки фрилансеров
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