Верстка пакета

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт9 заявок172 просмотра

Требуется сверстать дизайн для пакетов.

Что должно быть:

1. Название. "Декоративные отделочные панели для внутренней и наружной отделки

2. Логотип

3. Иконки + описание

(иконка) - негорючие

(иконка) - влагостойкие

(иконка) - легкие и прочные

4. Контактная информация

*использовать шрифт century ghotic

Во вложении логотип + пример флаера

13 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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