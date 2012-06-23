Создание логотипа и наклейки сайта недвижимости

Добрый день! Ситуация такая - сами плакаты сделаны, но шрифты там условные - надо заменить шрифты, красиво закомпановать надписи + возможно добавить какие то эффекты на шрифты (объем, в виде кнопок и т.д.)... http://files.mail.ru/qt23xq ...