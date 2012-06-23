Создание логотипа и наклейки сайта недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен9 заявок170 просмотров

Требуется создать в *.psd логотип 302px × 62px для сайта недвижимости http://domlip.ru, а так же баннер-наклейку 42мм × 99мм

13 лет назад
zvnman
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

anDyrv
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо за работу, все сделано быстро и качественно и НЕДОРОГО!
Положительный во всех отношениях заказчик. Приятно работать и просто общаться. Буду рад еще поработать!

Заявки фрилансеров

anDyrv
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад