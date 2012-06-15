Картинка для печати на флаг 90х330см

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт17 заявок212 просмотров

Создать макет для печати на основе фирменного стиля компании(есть шрифты, фон)

13 лет назад
redkit
Иван 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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