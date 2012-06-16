Дизайн визитной карточки

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт6 заявок216 просмотров

Срочно. Оригинальный дизайн для транспарентной визитной карточки. Сегодня должно быть готово.

Тематика оптовая продажа овощей, фруктов.

Оплата 20 долл.

Портфолио обязательно!

Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)

Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union

Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег.

Общение в скайпе.

13 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров