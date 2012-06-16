Дизайн визитной карточки

Срочно. Оригинальный дизайн для транспарентной визитной карточки. Сегодня должно быть готово.

Тематика оптовая продажа овощей, фруктов.

Оплата 20 долл.

Портфолио обязательно!

Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)

Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union

Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег.

Общение в скайпе.